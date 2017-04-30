Цветочные часы на Майдане изменят дизайн ко Дню Киева

"Изменение дизайна можно ожидать ко Дню Киева. Сейчас работают ландшафтные дизайнеры в этом направлении. У них очень большая нагрузка", - сообщили в пресс-службе.

При этом в "Киевзеленстрое" отметили, что цветочные часы работает и там пока высажена виола.

Напомним, цветочные часы были спроектированы в 2008 год. Их общий диаметр составлял около 20 м, диаметр циферблата - примерно 16 м, длина стрелок - 7 и 4 м. В 2010 году в Киеве установили новой механизм часов, власти столицы закупили его за 300 тыс. грн.



Также напомним, что во время Революции достоинства цифровые часы были повреждены.