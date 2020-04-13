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Квартири Татькова і котеджі Азарова-молодшого: АРМА шукає управителів на десятки активів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Агентство з розшуку і менеджменту активів оголосило 30 конкурсів з відбору управителів для арештованих активів. Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає УНН.

Так, повідомляється, що серед майна, яке пропонується бізнесу, - 52 квартири, 24 гаражі, 18 паркомісць, три житлових будинки у Києві та Київській області.

Зокрема, йдеться про елітну нерухомість у столичних Новопечерських липках, арештовану у справі судді Татькова, котеджі Азарова-молодшого тощо. На конкурс виставлено також супермаркет у центрі Києва.

Інший актив – 983 залізничних напіввагони, розташовані у різних регіонах України.

Крім того, АРМА пропонує взяти в управління Новоайдарський елеватор та Ужгородський турбогаз.

У АРМА нагадали, що напередодні Агентство змінило правила конкурсного відбору управителів активами, які дозволять посилити конкуренцію серед учасників та гарантувати мінімальний дохід до бюджету від управління арештованим майном.

Як повідомляв УНН, раніше Рахункова Палата повідомила, що національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) не забезпечило належний рівень управління арештованими активами. 

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