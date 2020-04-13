Квартиры Татькова и коттеджи Азарова-младшего: АРМА ищет управляющих на десятки активов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Агентство по розыску и менеджменту активов объявило 30 конкурсов по отбору управляющих для арестованных активов. Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает УНН.
Так, сообщается, что среди имущества, которое предлагается бизнесу, - 52 квартиры, 24 гаражи, 18 паркомест, три жилых дома в Киеве и Киевской области.
В частности, речь идет об элитной недвижимости в столичных Новопечерских Липках, арестованной по делу судьи Татькова, коттеджи Азарова-младшего и др. На конкурс выставлены также супермаркет в центре Киева.
Другой актив - 983 железнодорожных полувагонов, расположенных в разных регионах Украины.
Кроме того, АРМА предлагает взять в управление Новоайдарский элеватор и Ужгородский Турбогаз.
В АРМА напомнили, что накануне Агентство изменило правила конкурсного отбора управляющих активами, которые позволят усилить конкуренцию среди участников и гарантировать минимальный доход в бюджет от управления арестованным имуществом.
Как сообщал УНН, ранее Счетная Палата сообщила, что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) не обеспечило надлежащий уровень управления арестованными активами.