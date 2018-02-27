Кушнір: збільшення зарплати будівельника призведе до подорожчання квадратного метра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Голова правління-президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір прокоментував рекомендацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо визначення орієнтовного розміру кошторисної заробітної плати будівельників в 2018 році на рівні 5500-7800 гривень, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“На сьогоднішній день більшість українських забудовників зіткнулася з проблемою браку робочої сили. Будівельники виїжджають на заробітки в Польщу і Чехію цілими бригадами, а швидко знайти їм кваліфіковану заміну не завжди можливо. Робота будівельників на майданчику є запорукою якості житла. А значить — обличчям будь-якого забудовника.
Ініціатива профільного міністерства щодо визначення зарплати будівельників на рівні 5500-7800 гривень це перший крок до того, щоб робітники не лишали українські будівництва в пошуках кращих доходів. Це великий позитив.
Але потрібно відзначити, що такі нововведення позначаться на процесах організації будівництва і ринку в цілому. Фахівці "Київміськбуду" порахували, що підняття зарплати будівельників до зазначеного рівня призведе до збільшення вартості будівельних робіт зі зведення житла на 7%. Ймовірно, саме на стільки ж виросте і вартість квадратного метра”, — зазначив Ігор Кушнір.
Розмір кошторисної зарплати у будівництві враховується замовниками (інвесторами) при визначенні вартості будівництва на стадії розроблення проектної документації.
По кожному конкретному об’єкту замовники будівництва приймають рішення щодо рівня кошторисної заробітної плати у складі вартості будівництва, виходячи з його виду та особливостей здійснення будівельних робіт на об’єкті.
Визначена вартість будівельних робіт стосується нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення.