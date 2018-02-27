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Кушнир: увеличение зарплаты строителей приведет к подорожанию квадратного метра

Кушнир: увеличение зарплаты строителей приведет к подорожанию квадратного метра

Киев  •  УНН

 • 9367 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Глава правления-президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир прокомментировал рекомендацию Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины относительно определения ориентировочного размера сметной заработной платы строителей в 2018 году на уровне 5500-7800 гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“На сегодняшний день большинство украинских застройщиков столкнулись с проблемой нехватки рабочей силы. Строители выезжают на заработки в Польшу и Чехию целыми бригадами, а быстро найти им квалифицированную замену не всегда возможно. Работа строителей на площадке является залогом качества жилья. А значит — лицом любого застройщика.

Инициатива профильного министерства относительно определения зарплаты строителей в размере 5500-7800 гривен это первый шаг к тому, чтоб рабочие не бросали украинские стройки в поисках лучших доходов. Это большой позитив.

Но нужно отметить, что такие нововведения наложат определенный отпечаток на процессы организации строительства и рынок в целом. Специалисты "Киевгорстроя" посчитали, что поднятие зарплаты строителей до указанного уровня приведет к увеличению стоимости строительных работ по возведению жилья на 7%. Вероятно, именно на столько же вырастет и стоимость квадратного метра”, — отметил Кушнир.

Размер сметной зарплаты в строительстве учитывается заказчиками (инвесторами) при определении стоимости строительства на стадии разработки проектной документации.

По каждому конкретному объекту заказчики строительства принимают решения относительно уровня сметной заработной платы в составе стоимости строительства, исходя из его вида и особенностей осуществления строительных работ на объекте.

Определенная Минрегионом стоимость строительных работ касается нового строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта и технического переоснащения.

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