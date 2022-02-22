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Курятину "Епікур" знято з продажу: заява засновника бренду про зупинення виробництва

Курятину "Епікур" знято з продажу: заява засновника бренду про зупинення виробництва

Київ • УНН

 • 267759 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Співвласник компанії "Володимир-Волинська птахофабрика" Олексій Коваленко заявив про зняття з продажу курятини бренду "Епікур". Про це він написав у своєму FB, передає УНН.

Цитата

"Знімаю свій Епікур з продажу", - йдеться в заяві.

Причина у Михайлі Добкіні, який також є бенефіціаром птахофабрики, пояснив Коваленко.

"Тут до його (Добкіна, — ред.) появи під своєю ліцензією і зі своєю ЕПІ-командою я налагодив виробництво курятини без антибіотиків і всякої гидоти для ТМ Епікур", — додав він.

Коваленко додав, що дізнався від журналістів-розслідувачів, що нібито Добкін співпрацює з "ЛНР" і Росією.

“Вже не слова, а справи. Настільки цинічні по відношенню до України, що я негайно ставлю крапку на Володимир-Волинській птахофабриці по Епікур", — зазначив він.

Коваленко також розповів, що відкликав ліцензію на бренд у "Володимир-Волинської птахофабрики".

"Готуємо офіційні повідомлення торговельним мережам про припинену ліцензію на Епікур", — підкреслив він.

Додамо

Сім'я Михайла Добкіна вже давно володіє Володимир-Волинською птахофабрикою, яка в тому числі виробляє курятину "Епікур". УНН ще у 2019 році повідомляв про це. Тому, ймовірно, причина розриву відносин акціонерів не тільки і не стільки в прізвищі бенефіціарів.

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