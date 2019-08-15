Сальмонелла и рейдерский захват: скандалы вокруг птицефабрики Добкина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Вчера ряд украинских СМИ со ссылкой на результаты исследования сообщила, что в курятине ТМ "Эпикур" обнаружена сальмонелла. Но оказалось, что это не единственный скандал, в эпицентре которого сейчас находится производитель курятины, Владимир-Волынская птицефабрика, сообщает УНН.
По данным официальных реестров, Владимир-Волынская птицефабрика входит в группу компаний "Опенмайнд", а среди соучредителей - родственники народного депутата от оппозиционного блока Михаила Добкина. В частности, акциями компании владеют жена народного депутата Алла, его брат Дмитрий и жена брата Елена.
Но вместе с тем в реестре судебных решений содержится информация о рейдерском захвате птицефабрики, что сейчас расследует Генеральная прокуратура Украины.
"Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12015000000000336 от 25.07.2015 по фактам завладения мошенническим способом акциями ОАО "Владимир - Волынская птицефабрика", использования заведомо поддельных документов и вынесения судами заведомо неправосудных решений, на основании которых лишены права собственности на акции ОАО "Владимир - Волынская птицефабрика" законные владельцы, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 358 УК Украины", - говорится в материалах следствия.
Напомним, в опубликованных СМИ исследованиях качества курятины ТМ "Эпикур" говорится о том, что в голенях и филе были обнаружены мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы. Уточняется, что представители анаэробов - это не только сальмонелла, но и ботулизм.
Сообщается, что бактерии были обнаружены в продукции производства от 30.05.2019 года. Примерно в то время, а именно 04.06, 05.06 и 11.07 Владимир-Волынская птицефабрика подписала контракты на поставку своей продукции в Руденский психоневрологический интернат и Винницкую городскую больницу №1.