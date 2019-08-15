Сальмонела і рейдерське захоплення: скандали навколо птахофабрики Добкіна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Вчора низка українських ЗМІ, з посиланням на результати дослідження, повідомила, що у курятині ТМ “Епікур” виявлено сальмонелу. Та з’ясувалося, що це не єдиний скандал, в епіцентрі якого нині перебуває виробник курятини, Володимир-Волинська птахофабрика, повідомляє УНН.
За даними офіційних реєстрів, Володимир-Волинська птахофабрика належить до групи компаній “Опенмайнд”, а серед співзасновників – родичі народного депутата від Опозиційного блоку Михайла Добкіна. Зокрема, акціями компанії володіють дружина народного депутата Алла, його брат Дмитро і дружина брата Олена.
Та разом з тим у реєстрі судових рішень міститься інформація про рейдерське захоплення птахофабрики, яке нині розслідує Генеральна прокуратура України.
“Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000336 від 25.07.2015 за фактами заволодіння шахрайським способом акціями ВАТ "Володимир - Волинська птахофабрика", використання завідомо підроблених документів та постановлення судами завідомо неправосудних рішень, на підставі яких позбавлено права власності на акції ВАТ "Володимир - Волинська птахофабрика" законних власників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 358 КК України”, - йдеться в матеріалах слідства.
Нагадаємо, в опублікованих ЗМІ дослідженнях якості курятини ТМ “Епікур” йдеться про те, що в гомілках та філе були виявлені мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми. Уточнюється, що представники анаеробів - це не тільки сальмонела, але і ботулізм.
Повідомляється, що бактерії були виявлені в продукції виробництва від 30.05.2019 року. Приблизно у той час, а саме 04.06, 05.06 та 11.07 Володимир-Волинська птахофабрика підписала контракти на постачання своєї продукції в Руденський психоневрологічний інтернат та Вінницьку міську лікарню №1.