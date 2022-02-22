Курятина "Эпикур" снята с продажи: заявление основателя бренда об остановке производства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Совладелец компании «Владимир-Волынская птицефабрика» Алексей Коваленко заявил о снятии с продажи курятины бренда «Эпикур». Об этом он написал в своем FB, передает УНН.
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“Снимаю свой Эпикур с продажи”, — говорится в заявлении.
Причина в Михаиле Добкине, который также является бенефициаром птицефабрики, обьяснил Коваленко.
“Здесь до его (Добкина, — ред.) появления под своей лицензией и со своей эпи-командой я наладил производство курятины без антибиотиков и всякой дряни для ТМ Эпикур”, — добавил он.
Коваленко добавил, что узнал от журналистов-расследователей, что якобы Добкин сотрудничает с “ЛНР” и Россией.
“Уже не слова, а дела. Настолько циничные по отношению к Украине, что я немедленно ставлю точку на Владимир-Волынской птицефабрике по Эпикур”, — отметил он.
Коваленко также рассказал, что отозвал лицензию на бренд у “Владимир-Волынской птицефабрики”.
“Готовим официальные уведомления торговым сетям о прекращенной лицензии на Эпикур”, — подчеркнул он.
Добавим
Семья Михаила Добкина уже давно владеет Владимир-Волынской птицефабрикой, которая в том числе производит курятину “Эпикур”. УНН ещё в 2019 году сообщал об этом. Поэтому, вероятно, причина разрыва отношений акционеров не только и не столько в фамилии бенефициаров.