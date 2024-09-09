Курс валют на 9 вересня: НБУ зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0168 грн/дол., зміцнивши її на 7 копійок. Курс євро встановлено на рівні 45,55 грн/євро, а на міжбанку долар торгується за 40,94-40,98 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,0168 грн/дол., що зміцнило гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,01 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 45,55 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:05 ранку:
- Долар можна купити за 41,40 грн, а продати за 40,95 у банках. Євро можна купити за 46,00 грн, а продати за 45,45 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,37 грн, а євро - за 45,80-46,00 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,94-40,98 грн/дол. для долара та 45,36-45,39 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Україна отримала 70 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф.