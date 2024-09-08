Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене житло через агресію рф

Україна отримала 70 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Україна отримала 70 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф. Гроші були отримані від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло

Залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року.

Згідно з проєктом HOME гроші буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів. Завдяки цьому громадяни зможуть отримати компенсації за житло, знищене внаслідок бойових дій і терористичних атак рф. Основними отримувачами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї