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Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене житло через агресію рф

Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене житло через агресію рф

Київ • УНН

 • 49710 перегляди

Банк розвитку Ради Європи надав Україні 70 млн євро для компенсацій за житло, знищене через агресію РФ. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та багатодітних сімей.

Україна отримала 70 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.

Україна отримала 70 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф. Гроші були отримані від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло

- йдеться в повідомленні.

Залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року.

Згідно з проєктом HOME гроші буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів. Завдяки цьому громадяни зможуть отримати компенсації за житло, знищене внаслідок бойових дій і терористичних атак рф. Основними отримувачами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї

- зазначається в повідомленні.

Проєкт впроваджується у межах послуги єВідновлення по всій території України. "У межах реалізації проєкту з БРРЄ планується фінансування компенсацій за понад 2000 житлових сертифікатів, що дасть змогу близько 5700 українцям отримати компенсації за знищене житло", - йдеться в повідомленні.

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін11.06.24, 14:12 • 18514 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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