Україна отримала 70 млн євро на компенсації за знищене житло через агресію рф
Київ • УНН
Банк розвитку Ради Європи надав Україні 70 млн євро для компенсацій за житло, знищене через агресію РФ. Кошти спрямують на фінансування житлових сертифікатів для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю та багатодітних сімей.
Україна отримала 70 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінреінтеграції.
Україна отримала 70 мільйонів євро на компенсації за знищене житло внаслідок збройної агресії рф. Гроші були отримані від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) у межах реалізації проєкту "HOME. Компенсація за знищене житло
Залучені кошти є першим траншем із передбачених двох етапів до кінця поточного року.
Згідно з проєктом HOME гроші буде спрямовано на фінансування житлових сертифікатів. Завдяки цьому громадяни зможуть отримати компенсації за житло, знищене внаслідок бойових дій і терористичних атак рф. Основними отримувачами є учасники бойових дій, особи з інвалідністю та багатодітні сім’ї
Проєкт впроваджується у межах послуги єВідновлення по всій території України. "У межах реалізації проєкту з БРРЄ планується фінансування компенсацій за понад 2000 житлових сертифікатів, що дасть змогу близько 5700 українцям отримати компенсації за знищене житло", - йдеться в повідомленні.
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін11.06.24, 14:12 • 18514 переглядiв