Украина получила 70 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье из-за агрессии рф
Киев • УНН
Банк развития Совета Европы предоставил Украине 70 млн евро для компенсаций за жилье, уничтоженное из-за агрессии РФ. Средства направят на финансирование жилищных сертификатов для участников боевых действий, лиц с инвалидностью и многодетных семей.
Украина получила 70 миллионов евро от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии РФ.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.
Украина получила 70 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии РФ. Деньги были получены от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках реализации проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное жилье
Привлеченные средства являются первым траншем из предусмотренных двух этапов до конца текущего года.
Согласно проекту HOME деньги будут направлены на финансирование жилищных сертификатов. Благодаря этому граждане смогут получить компенсации за жилье, уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ. Основными получателями являются участники боевых действий, лица с инвалидностью и многодетные семьи
Проект внедряется в рамках услуги еВідновлення по всей территории Украины. «В рамках реализации проекта с БРРЕ планируется финансирование компенсаций по более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсации за уничтоженное жилье», - говорится в сообщении.
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло - Мінфін11 июня 2024, 11:12 • 18230 просмотров