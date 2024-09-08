Украина получила 70 млн евро на компенсации за уничтоженное жилье из-за агрессии рф

Украина получила 70 миллионов евро от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минреинтеграции.

Украина получила 70 миллионов евро на компенсации за уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии РФ. Деньги были получены от Банка развития Совета Европы (БРРЕ) в рамках реализации проекта «HOME. Компенсация за уничтоженное жилье - говорится в сообщении.

Привлеченные средства являются первым траншем из предусмотренных двух этапов до конца текущего года.

Согласно проекту HOME деньги будут направлены на финансирование жилищных сертификатов. Благодаря этому граждане смогут получить компенсации за жилье, уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак РФ. Основными получателями являются участники боевых действий, лица с инвалидностью и многодетные семьи - отмечается в сообщении.

Проект внедряется в рамках услуги еВідновлення по всей территории Украины. «В рамках реализации проекта с БРРЕ планируется финансирование компенсаций по более 2000 жилищных сертификатов, что позволит около 5700 украинцам получить компенсации за уничтоженное жилье», - говорится в сообщении.

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