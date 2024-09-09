Курс валют на 9 сентября: НБУ укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,0168 грн/долл., что укрепило гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,01 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,55 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:05 утра:

Доллар можно купить за 41,40 грн, а продать за 40,95 в банках. Евро можно купить за 46,00 грн, а продать за 45,45 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,37 грн, а евро - по 45,80-46,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,94-40,98 грн/долл. для доллара и 45,36-45,39 грн/евро для евро.

Напомним

Украина получила 70 миллионов евро от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье в результате вооруженной агрессии рф.