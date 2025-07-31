Курс валют на 31 липня: Нацбанк дещо зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7662 грн/дол., зміцнивши її на дві копійки. Курс євро становить 48,14 грн/євро, а злотого – 11,28 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7662 грн/дол., що зміцнило гривню на дві копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,76 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,14 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,28 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,99-41,45 грн, євро за 48,70-48,00 грн, злотий за 11,55-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,70 грн, євро – за 48,15-48,50 грн, злотий за 11,25-11,45 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,69-41,73 грн/дол. та 47,81-47,83 грн/євро.
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Доповнення
У червні 502 керівники центральних органів влади (без урахування сектору безпеки й оборони) отримали понад 64 млн грн зарплати. У середньому це майже 128 тисяч гривень на особу, що вшестеро перевищує середню зарплату по країні. Найбільше минулого місяця отримали керівники НАЗК, ЦВК і Рахункової палати - понад 200 тисяч гривень кожен.