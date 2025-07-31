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Курс валют на 31 июля: Нацбанк несколько укрепил гривну

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7662 грн/долл., укрепив ее на две копейки. Курс евро составляет 48,14 грн/евро, а злотого – 11,28 грн/злотый.

Курс валют на 31 июля: Нацбанк несколько укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7662 грн/долл., что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,14 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,99-41,45 грн, евро по 48,70-48,00 грн, злотый по 11,55-11,00 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,70 грн, евро – по 48,15-48,50 грн, злотый по 11,25-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,69-41,73 грн/долл. и 47,81-47,83 грн/евро.

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        Дополнение

        В июне 502 руководителя центральных органов власти (без учета сектора безопасности и обороны) получили более 64 млн грн зарплаты. В среднем это почти 128 тысяч гривен на человека, что в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Больше всего в прошлом месяце получили руководители НАПК, ЦИК и Счетной палаты - более 200 тысяч гривен каждый.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
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