Курс валют на 31 июля: Нацбанк несколько укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7662 грн/долл., укрепив ее на две копейки. Курс евро составляет 48,14 грн/евро, а злотого – 11,28 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7662 грн/долл., что укрепило гривну на две копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,76 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,14 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,28 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,99-41,45 грн, евро по 48,70-48,00 грн, злотый по 11,55-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,70 грн, евро – по 48,15-48,50 грн, злотый по 11,25-11,45 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,69-41,73 грн/долл. и 47,81-47,83 грн/евро.
НБУ: за полгода банки нарастили выдачу наличных из касс на 9,7%30.07.2025, 14:54 • 2354 просмотра
Дополнение
В июне 502 руководителя центральных органов власти (без учета сектора безопасности и обороны) получили более 64 млн грн зарплаты. В среднем это почти 128 тысяч гривен на человека, что в шесть раз превышает среднюю зарплату по стране. Больше всего в прошлом месяце получили руководители НАПК, ЦИК и Счетной палаты - более 200 тысяч гривен каждый.