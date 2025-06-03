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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
2 червня, 18:59 • 34118 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Гривня

Курс валют на 3 червня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6184 грн/дол., що на 9 копійок менше. В обмінниках долар торгується за 41,40-41,45 грн.

Курс валют на 3 червня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,6184 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,61 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,50 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,15 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,79-41,25 грн, євро за 47,65-46,90 грн, злотий за 11,40-10,75 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,45 грн, євро - за 47,36-47,55 грн, злотий за 11,05-11,15 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,66-41,69 грн/дол. та 47,58-47,60 грн/євро.

        НБУ збільшив продаж валюти на 30% у травні для підтримки гривні02.06.25, 19:47 • 2164 перегляди

        Доповнення

        Нацбанк повідомляв, що бізнес відновив позитивні оцінки ділової активності - уперше з травня 2024 у всіх опитаних секторах.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
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