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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия
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Второй раунд переговоров в Стамбуле: о чем договорились Украина и россия

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Гривна

Курс валют на 3 июня: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,6184 грн/долл., что на 9 копеек меньше. В обменниках доллар торгуется за 41,40-41,45 грн.

Курс валют на 3 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6184 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,15 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,25 грн, евро по 47,65-46,90 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,36-47,55 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,66-41,69 грн/долл. и 47,58-47,60 грн/евро.

        НБУ увеличил продажу валюты на 30% в мае для поддержки гривны02.06.25, 19:47 • 2164 просмотра

        Дополнение

        Нацбанк сообщал, что бизнес возобновил положительные оценки деловой активности - впервые с мая 2024 во всех опрошенных секторах.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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