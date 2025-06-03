Курс валют на 3 июня: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,6184 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,61 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,50 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,15 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,79-41,25 грн, евро по 47,65-46,90 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,45 грн, евро - по 47,36-47,55 грн, злотый по 11,05-11,15 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,66-41,69 грн/долл. и 47,58-47,60 грн/евро.

НБУ увеличил продажу валюты на 30% в мае для поддержки гривны

Дополнение

Нацбанк сообщал, что бизнес возобновил положительные оценки деловой активности - впервые с мая 2024 во всех опрошенных секторах.