Курс валют на 27 червня: гривня зміцнилась на 15 копійок
Київ • УНН
Національний банк України зміцнив курс гривні на 15 копійок, встановивши офіційний обмінний курс на рівні 40,5138 грн/Долар.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 40,5138 грн/дол., що зміцнило гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,31 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 8:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,90 грн, а продати за 40,50 у банках. Євро можна купити за 44,02 грн, а продати за 43,45 грн у банках.
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,77-40,85 грн, а євро - за 43,80-44,00 грн.
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,54-40,57 грн/дол. для долара та 43,28-43,30 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Державний та гарантований державою борг України на початок червня сягнув 6,1 трлн грн або майже 151 млрд дол.