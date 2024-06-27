Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,5138 грн/долл., что укрепило гривну на 15 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,31 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 8:10 утра:

Доллар можно купить за 40,90 грн, а продать за 40,50 в банках. Евро можно купить за 44,02 грн, а продать за 43,45 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 40,77-40,85 грн, а евро - по 43,80-44,00 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 40,54-40,57 грн/долл. для доллара и 43,28-43,30 грн/евро для евро.

Напомним

Государственный и гарантированный государством долг Украины на начало июня достиг 6,1 трлн грн или почти 151 млрд долл.