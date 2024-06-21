Курс валют на 21 червня: гривня знову зміцнилась
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний обмінний курс на рівні 40,5184 грн/Долар, зміцнивши гривню на 2 копійки.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні - 40,5184 грн/дол., що зміцнило гривню на 2 копійки, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 40,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,42 грн/євро. Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:10 ранку:
- Долар можна купити за 40,93 грн, а продати за 40,50 у банках;
- Євро можна купити за 44,15 грн, а продати за 43,50 грн у банках;
- В обмінниках долар торгується за курсом 40,75−40,87 грн, а євро — за 43,95−44,15 грн;
- На міжбанку курси становлять відповідно 40,43−40,46 грн/дол. для долара та 43,36−43,38 грн/євро для євро.
Нагадаємо
Україна цього року потребує ще 9,5 млрд дол. для фінансування першочергових потреб відновлення.