Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 40,5184 грн/долл., что укрепило гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

детали

Официальный курс доллара составляет 40,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,42 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 10 утра:

Доллар можно купить за 40,93 грн, а продать за 40,50 в банках;

Евро можно купить за 44,15 грн, а продать за 43,50 грн в банках;



В обменниках доллар торгуется по курсу 40,75−40,87 грн, а евро-по 43,95-44,15 грн;

На межбанке курсы составляют соответственно 40,43-40,46 грн/долл. для доллара и 43,36-43,38 грн/евро для евро.



Напомним

Украина в этом году нуждается еще в 9,5 млрд долл. для финансирования первоочередных потребностей восстановления.