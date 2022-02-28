Курс рубля обвалився на понад 40%

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 10812 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 36433 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 58287 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 60949 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 91339 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 150434 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 167339 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212680 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200091 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187140 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 78977 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 82456 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 80243 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 66713 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 95713 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 95584 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 66625 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 237887 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 361825 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 618449 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 77917 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 117141 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 143294 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 164747 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 177445 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Курс рубля обвалився на понад 40%

Курс рубля обвалився на понад 40%

Київ • УНН

 • 403643 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російський рубль по відношенню до долара США спочатку впав на 30%, потім — нижче 41%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані видання BNO News.

Цитата

“Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів — REU”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Європейська Комісія, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та США виступили зі спільною заявою, в якій висловили солідарність із народом України, та оголосили про відключення низки російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, замороження активів Центрального банку Росії тощо. Також було оголошено персональні санкції щодо президента Росії Володимира Путіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07