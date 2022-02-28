Курс рубля обвалився на понад 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російський рубль по відношенню до долара США спочатку впав на 30%, потім — нижче 41%. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані видання BNO News.
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“Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів — REU”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Європейська Комісія, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Канада та США виступили зі спільною заявою, в якій висловили солідарність із народом України, та оголосили про відключення низки російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, замороження активів Центрального банку Росії тощо. Також було оголошено персональні санкції щодо президента Росії Володимира Путіна.