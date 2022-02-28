Курс рубля обвалился более чем на 40%

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“Российский рубль продолжает падать, сейчас он упал на 41% по отношению к доллару США в начале торгов — REU”, — говорится в сообщении.

Напомним

Европейская Комиссия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Канада и США выступили с совместным заявлением, в котором выразили солидарность с народом Украины, и объявили о отключения ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT, замораживание активов Центрального банка России и прочее. Также были объявлены персональные санкции в отношении президента России Владимира Путина.