Курс готівкового долара зріс на 1,69%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 1,69%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,0000/27,2000 (зріс на 1,69%);
EUR/UAH — 29,3000/29,7500 (зріс на 0,94%);
RUR/UAH — 0,4040/0,4130 (зріс на 0,80%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у п’ятницю зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,76%.