Курс наличного доллара вырос на 1,69%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 1,69%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,0000/27,2000 (вырос на 1,69%);
EUR/UAH - 29,3000/29,7500 (вырос на 0,94%);
RUR/UAH - 0,4040/0,4130 (вырос на 0,80%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в пятницу утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,76%.