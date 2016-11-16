Курс готівкового долара зріс на 0,92%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,92%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,3500/27,5000 (зріс на 0,92%);
EUR/UAH — 29,4000/29,8000 (зріс на 0,22%);
RUR/UAH — 0,4165/0,4250 (зріс на 2,31%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,28%.