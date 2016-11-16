Курс наличного доллара вырос на 0,92%
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,92%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,3500/27,5000 (вырос на 0,92%);
EUR/UAH - 29,4000/29,8000 (вырос на 0,22%);
RUR/UAH - 0,4165/0,4250 (вырос на 2,31%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,28%.