Курс готівкового долара зріс на 0,28%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,28%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,1000/27,2500 (зріс на 0,28%);
ЕUR/UAH — 29,3000/29,6500 (знизився на 0,17%);
RUR/UAH — 0,4070/0,4155 (зріс на 0,67%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 1,69%.