Курс наличного доллара вырос на 0,28%
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,28%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,1000/27,2500 (вырос на 0,28%);
ЕUR/UAH - 29,3000/29,6500 (снизился на 0,17%);
RUR/UAH - 0,4070/0,4155 (вырос на 0,67%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 1,69%.