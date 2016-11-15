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15 марта, 19:03 • 109816 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151467 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128218 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121424 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107383 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102711 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97879 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127790 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Курс наличного доллара вырос на 0,28%

Курс наличного доллара вырос на 0,28%

Киев • УНН

 • 6170 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,28%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 27,1000/27,2500 (вырос на 0,28%);

ЕUR/UAH - 29,3000/29,6500 (снизился на 0,17%);

RUR/UAH - 0,4070/0,4155 (вырос на 0,67%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в понедельник утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 1,69%.

 

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