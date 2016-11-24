Курс готівкового долара зріс на 0,18%
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Курс готівкового долара у четвер зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці зріс на 0,18%, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,0000/27,2000 (зріс на 0,18%);
EUR/UAH — 28,6000/29,0500 (знизився на 0,52%);
RUR/UAH — 0,4115/0,4215 (знизився на 0,60%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився.