Курс готівкового долара зріс на 0,18%

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

USD/UAH — 27,0000/27,2000 (зріс на 0,18%);

EUR/UAH — 28,6000/29,0500 (знизився на 0,52%);

RUR/UAH — 0,4115/0,4215 (знизився на 0,60%).

Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився.