Курс наличного доллара вырос на 0,18%
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Курс наличного доллара в четверг утром на рынке валютообменных операций в столице вырос на 0,18%, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD / UAH - 27,0000 / 27,2000 (вырос на 0,18%);
EUR / UAH - 28,6000 / 29,0500 (снизился на 0,52%);
RUR / UAH - 0,4115 / 0,4215 (снизился на 0,60%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился.