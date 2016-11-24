Курс наличного доллара вырос на 0,18%

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD / UAH - 27,0000 / 27,2000 (вырос на 0,18%);

EUR / UAH - 28,6000 / 29,0500 (снизился на 0,52%);

RUR / UAH - 0,4115 / 0,4215 (снизился на 0,60%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился.