Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Курс готівкового долара у понеділок зранку на ринку валютообмінних операцій не змінився, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
долар-гривня — 25,0500/25,1200 (без змін);
євро-гривня — 27,6500/27,8500 (знизився на −0,27%);
рубль-гривня — 0,3800/0,3850 (піднявся на 0,92%).
Як повідомляв УНН, 4 серпня на ринку валютообмінних операцій у столиці курс готівкового долара встановився на наступному рівні: долар-гривня — 25,1200/25,1800.