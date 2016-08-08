Курс наличного доллара не изменился

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривна - 25,0500/25,1200 (без изменений);

евро-гривна - 27,6500/27,8500 (снизился на -0,27%);

рубль-гривна - 0,3800/0,3850 (поднялся на 0,92%).

Как сообщал УНН, 4 августа на рынке валютообменных операций в столице курс наличного доллара установился на следующем уровне: доллар-гривна - 25,1200/25,1800.