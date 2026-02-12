Курс долара в Україні знизився, євро та злотий також втратили позиції
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 лютого на рівні 43,03 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше. Євро також подешевшав на 4 копійки, встановившись на позначці 51,21 гривні.
Станом на четвер, 12 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,03 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,09 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,21. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 43,0318 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2078 грн (-4 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1511 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 42,82-43,35 грн, євро за 51,00-51,59 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
- на міжбанку курси становлять 43,01-43,04 грн/дол. та 51,01-51,03 грн/євро.
