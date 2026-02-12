Курс долара в Україні знизився, євро та злотий також втратили позиції

У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат

У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат

У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат

У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50 • 26918 перегляди