Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 12805 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
11 лютого, 17:25 • 23657 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
11 лютого, 17:07 • 18518 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
11 лютого, 16:28 • 18609 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
11 лютого, 14:43 • 18952 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
11 лютого, 13:50 • 26918 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 18469 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 21591 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 36188 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 25224 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
Ексклюзив
Курс долара в Україні знизився, євро та злотий також втратили позиції

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 12 лютого на рівні 43,03 гривні, що на 6 копійок менше, ніж днем раніше. Євро також подешевшав на 4 копійки, встановившись на позначці 51,21 гривні.

Курс долара в Україні знизився, євро та злотий також втратили позиції

Станом на четвер, 12 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 43,03 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 43,09 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,21. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 43,0318 грн (-6 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,2078 грн (-4 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 12,1511 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,82-43,35 грн, євро за 51,00-51,59 грн, злотий за 11,90 -12,45 грн;
    • на міжбанку курси становлять 43,01-43,04 грн/дол. та 51,01-51,03 грн/євро.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів запровадив механізм безвідсоткових позик до 430 тис. гривень для людей, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації.

      Вадим Хлюдзинський

      ЕкономікаФінанси
      Злотий