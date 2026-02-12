Курс доллара в Украине снизился, евро и злотый также потеряли позиции

$43.090.06
51.250.13
ukenru
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 12800 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
11 февраля, 17:25 • 23649 просмотра
Гераскевич заявил, что выступит на Олимпиаде-2026 только в "шлеме памяти" несмотря на угрозу дисквалификации
11 февраля, 17:07 • 18511 просмотра
Glovo автоматически списывает тысячи на "чаевые" за доставку и не возвращает средства – украинцы возмущеныPhoto
11 февраля, 16:28 • 18603 просмотра
Семья военного Назара Далецкого не должна возвращать выплаты государству - Минобороны
11 февраля, 14:43 • 18948 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
11 февраля, 13:50 • 26912 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11 февраля, 11:56 • 18469 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
11 февраля, 09:46 • 21590 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36184 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 25221 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
92%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Четверо погибших и трое раненых на Днепропетровщине после вражеских ударов11 февраля, 21:26 • 7104 просмотра
Помощь на восстановление поврежденного жилья: как получить средства от государстваPhoto11 февраля, 21:59 • 4680 просмотра
В Одессе прогремели взрывы: власти призывают оставаться в укрытиях11 февраля, 22:52 • 4108 просмотра
Киев под атакой баллистических ракет, в городе раздаются взрывы00:39 • 11871 просмотра
В тамбовской области рф поражено предприятие ОПКVideo02:12 • 5682 просмотра
публикации
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 26910 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 24247 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 26193 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 36184 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55 • 48441 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виталий Кличко
Сергей Лысак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Эстония
Швеция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 12504 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 14785 просмотра
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов11 февраля, 12:28 • 16314 просмотра
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ11 февраля, 08:43 • 18326 просмотра
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 34277 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times
Сериал

Курс доллара в Украине снизился, евро и злотый также потеряли позиции

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 12 февраля на уровне 43,03 гривны, что на 6 копеек меньше, чем днем ранее. Евро также подешевел на 4 копейки, установившись на отметке 51,21 гривны.

Курс доллара в Украине снизился, евро и злотый также потеряли позиции

По состоянию на четверг, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,03 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,09 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,21. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ. 

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,0318 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2078 грн (-4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1511 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,82-43,35 грн, евро по 51,00-51,59 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;
    • на межбанке курсы составляют 43,01-43,04 грн/долл. и 51,01-51,03 грн/евро.

      Напомним

      Кабинет министров ввел механизм беспроцентных займов до 430 тыс. гривен для людей, вынужденно переезжающих из-за чрезвычайных ситуаций.

      В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11.02.26, 15:50 • 26914 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

      ЭкономикаФинансы
      Злотый