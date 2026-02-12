Курс доллара в Украине снизился, евро и злотый также потеряли позиции

По состоянию на четверг, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 43,03 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 43,09 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,21. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 43,0318 грн (-6 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,2078 грн (-4 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 12,1511 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

в банках доллар торгуется по курсу 42,82-43,35 грн, евро по 51,00-51,59 грн, злотый по 11,90 -12,45 грн;

на межбанке курсы составляют 43,01-43,04 грн/долл. и 51,01-51,03 грн/евро.

Напомним

