Курс долара різко пішов у бік зростання: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В обмінниках курс долара різко пішов у бік зростання, також додав в ціні й у банках, передає УНН.
Деталі
Станом на 25 жовтня, купівля готівкового долара становить в середньому 37,50 (+10 копійок проти 24 жовтня), а продаж - 38,08, за даними профільного видання "Мiнфiн".
Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40 грн, а продаж за 40,65 грн.
Курс в обмінниках
В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,57 грн, а продаж – 37,91 грн, за даними Finance.ua.
Євро коливається на рівні: 40,18 грн купівля, продаж – 40,39 грн.
Курс на чорному ринку
Купівля долара в середньому на рівні 38,00 грн, продаж – 38,01 грн. Євро купують за 40,25 грн, продають за 40,45 грн, за даними "Мінфіну".
Доповнення
Національний банк України з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.
В обмінниках українських банків курс гривні до долара у перший день після цього рішення встановився на рівні 38,2 грн за дол. для продажу проти майже 36,57 грн за дол. офіційного курсу НБУ після рішення відмовитися від фіксованого курсу вперше з початку війни.