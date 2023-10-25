Курс доллара резко пошел в сторону роста: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В обменниках курс доллара резко пошел в сторону роста, также прибавил в цене и в банках, передает УНН.
Детали
По состоянию на 25 октября, покупка наличного доллара составляет в среднем 37,50 (+10 копеек против 24 октября), а продажа - 38,08, по данным профильного издания "Минфин".
Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40 грн, а продажа - по 40,65 грн.
Курс в обменниках
В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,57 грн, а продажа – 37,91 грн, по данным Finance.ua.
Евро колеблется на уровне: 40,18 грн покупка, продажа – 40,39 грн.
Курс на черном рынке
Покупка доллара в среднем на уровне 38,00 грн, продажа – 38,01 грн. Евро покупают за 40,25 грн, продают за 40,45 грн, по данным "Минфина".
Дополнение
Национальный банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
В обменниках украинских банков курс гривны к доллару в первый день после этого решения установился на уровне 38,2 грн за долл. для продажи против почти 36,57 грн за долл. официального курса НБУ после решения отказаться от фиксированного курса впервые с начала войны.