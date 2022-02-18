Купуйте з вигодою у Цитрусі: перші смартфони vivo, які змінюють колір

Новинки вже можна придбати у Цитрусі. Розповідаємо їх основні характеристики та чому вигідно купувати зараз.

vivo V23e створений, щоб подобатися

Зараз навіть базові моделі новинок не за всі гроші світу вражають своїми можливостями.

У стильному дизайні пластикового корпусу базового vivo V23e зібрано:

8-ядерний процесор Mediatek Helio G96

Безрамковий AMOLED-дисплей 6,44 дюйми з FHD+

8 Гб оперативної та 128 Гб вбудованої пам’яті

Основна камера з трьома модулями на 64 МП, 8 МП та 2 МП

Фронтальна камера 50 МП

Батарея ємністю 4050 мАг

З крутих можливостей пристрою:

Технологія FlashCharge 44 Вт, яка здатна зарядити телефон до 40% лише за 15 хвилин

Одночасний запис відео передньої та задньої камер

Режим “Подвійний експозиції”, який дозволить поєднати пару чудових знімків в один

Можливість збільшити обсяг пам’яті до 1 Тб

Поспішайте придбати vivo V23e у Цитрусі з 18 по 27 лютого всього за 10 999 гривень замість 11 999 гривень. Також можна взяти у кредит до 25 платежів від 599 гривень на місяць.

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Більш потужний процесор та здатність змінювати колір: vivo V23 5G створений для яскравого життя

Своєю чергою новий vivo V23 5G вразить вас ще кращим дизайном, адже на відміну від базової моделі, витончений корпус виконаний з міцного авіаційного алюмінію. Особливість новинки у фотохромному склі на задній панелі, яка здатна змінювати свій колір під яскравим світлом.

З основних відмінностей:

8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 920

Фронтальна камера з модулями 50 МП та 8 МП

Батарея ємністю 4200 мАг

Підтримка 5G

Окрім можливостей базової версії vivo V23 5G є чим дивувати:

Подвійне фронтальне підсвічування дозволяє налаштувати освітлення одним дотиком

Зйомка селфі-відео з роздільною здатністю до 4К

Поспішайте вигідно придбати vivo V23 5G у Цитрусі з 18 по 27 лютого всього від 14 999 гривень замість 15 999 гривень. Також можна взяти у кредит до 25 платежів від 640 гривень на місяць.

А для максимальної вигоди приносите свої старі ґаджети та сплачуйте ними до 90% вартості новинки з послугою Цитрус Обмін!