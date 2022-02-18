Покупайте с выгодой в Цитрусе: первые смартфоны vivo, меняющие цвет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. С каждым годом все интереснее наблюдать за эволюцией в мире смартфонов. Так, февраль запомнится техногикам появлением стильных новинок от vivo. Бренд порадовал сразу двумя моделями смартфонов: V23e и V23 5G, которые созданы для того, чтобы сделать ваши мультимедийные развлечения еще лучше, пишет УНН.
Новинки уже можно приобрести в Цитрусе. Рассказываем их основные характеристики и почему выгодно покупать сейчас.
vivo V23e создан, чтобы нравиться
Сейчас даже базовые модели новинок не за все деньги мира впечатляют своими возможностями.
В стильном дизайне пластикового корпуса базового vivo V23e собрано:
8-ядерный процессор Mediatek Helio G96
Безрамочный AMOLED-дисплей 6,44 дюйма с FHD+
8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти
Основная камера с тремя модулями на 64 МП, 8 МП и 2 МП
Фронтальна камера 50 МП
Батарея емкостью 4050 мАч
Из крутых возможностей устройства:
Технология FlashCharge 44 Вт, которая способна зарядить телефон до 40% всего за 15 минут
Одновременная запись видео передней и задней камерами
Режим “Двойной экспозиции”, который позволит объединить пару отличных снимков в один
Возможность увеличить объем памяти до 1 Тб
Спешите купить vivo V23e в Цитрусе с 18 по 27 февраля всего от 10 999 гривен вместо 11 999 гривен. Также можно взять в кредит до 25 платежей от 599 гривен в месяц.
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Более мощный процессор и способность менять цвет: vivo V23 5G создан для яркой жизни
В свою очередь более новый vivo V23 5G поразит вас еще лучшим дизайном, ведь в отличие от базовой модели, изящный корпус выполнен из прочного авиационного алюминия. Особеность новинки в фотохромном стекле на задней панели, которое способно менять свой цвет под ярким светом.
Из основных отличий:
8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 920
Фронтальна камера с модулями 50 МП и 8 МП
Батарея емкостью 4200 мАч
Поддержка 5G
Кроме возможностей базовой версии vivo V23 5G есть чем удивлять:
Двойная фронтальная подсветка позволит настроить освещение одним прикосновением
Съемка селфи-видео в разрешении до 4К
Спешите выгодно купить vivo V23 5G в Цитрусе с 18 по 27 февраля всего от 14 999 гривен вместо 15 999 гривен. Также можно взять в кредит до 25 платежей от 640 гривен в месяц.
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