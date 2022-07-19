Купували у росії награбоване українське зерно: Україна планує перекрити експорт зерна до Сирії

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Сольський зазначає, що окупанти продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на тимчасово окупованих територіях України. Незважаючи на те, що за офіційними даними вкрадено 500 тисяч тонн зерна – справжня цифра може бути значно вищою. Міністр пояснює, що фермери на непідконтрольній частині півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн зерна.

Він додав, що українська влада продовжує відстежувати підозрілі вантажі та повідомляє уряди країн, до яких ці вантажі прямують, про сумніви щодо походження зерна.

При цьому українську пшеницю також перевозять у росію для обробки борошна та корму для тварин, після чого зерно неможливо відстежити.

Сольський припустив, що Сирія не отримає доступу до українського експорту зерна після війни у ​​покарання за отримання постачання краденого українського зерна від росії.

Додамо

Через блокаду російською федерацією портів в Україні, наступного року очікується посилення продовольчої кризи у світі, що загрожує скороченням посівів зерна в Україні на 30-60%.