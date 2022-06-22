"Кулемет є, якщо тікати будете": рашист розповів, як командир "мотивує" воювати – перехоплена розмова

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"Коли ці п… (нехороші люди) стріляють, воно над головою летить і падає в 200 метрах, ти такий "ну, це х… (прикро)". Потім вилазиш, стріляють свої. І теж кладуть від тебе 200 метрів. Ти їм по рації: "и що, йо… (не сповна розуму). А вони кажуть: "Там неможливо, ми не можемо так близько стріляти", - говорить рашист.

Потім розповідає про ситуацію, коли два російські підрозділи влаштували перестрілку один з одним:

"Два різних батальйони заходили. Одні з одного боку лісу, інші з іншої. Ввечері. Зв’язку не було. Пох… (повбивали) один одного, дов… (недоумки). Просто російська армія мене дивує".

Також рашист додав, що грошові виплати рф за війну в Україні становлять 90 тисяч рублів (майже 50 тисяч гривень). За його словами, він хоче якнайшвидше повернутися додому, але його командир роти не дає його такої можливості.

"Перед нами село стоїть, вони його цілий день є… (обстрілюють). Там троє людей живе, село з лиця землі стирають. Нашому командиру прийшли папери, щоб нас виводити ще у березні. Йому взагалі поє… (байдуже). Тому що якщо нас прибрати, треба когось сюди поставити. Тому що тут все одразу знесуть. Нікого ставити. Батальйон у нас потроху розсипається. Хто хоче зй… (тікає). Комбат у нас сказав: тут одна дорога виїзду. Кулемет є, заряджений вже стоїть, я вийду на дорогу і почну поливати, якщо зй… (тікати) будете".

Нагадаємо

Дозвіл на мародерство в Україні російським окупантам дав особисто путін, тому крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Про це йдеться у перехопленні СБУ. Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".