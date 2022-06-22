"Пулемет есть, если бежать будете": рашист рассказал, как командир "мотивирует" воевать – перехваченный разговор

Детали

"Когда эти п… (нехорошие люди) стреляют, оно над головой летит и падает в 200 метрах, ты такой "ну, это х… (досадно)". Потом вылезаешь, стреляют свои. И тоже кладут от тебя 200 метров. Ты им по рации: "и что, еб… (не в своем уме). А они говорят: "Там невозможно, мы не можем так близко стрелять", – говорит рашист.

Потом рассказывает о ситуации, когда два русских подразделения устроили перестрелку друг с другом:

"Два разных батальона заходили. Одни с одной стороны леса, другие с другой. Вечером. Связи не было. Пох… (убили) друг друга, дол… (недоумки). Просто русская армия меня удивляет".

Также рашист добавил, что денежные выплаты рф за войну в Украине составляют 90 тысяч рублей (почти 50 тысяч гривен). По его словам, он хочет как можно быстрее вернуться домой, но его командир роты не дает такой возможности.

"Перед нами село стоит, они его целый день е… (обстреливают). Там три человека живет, село с лица земли стирают. Нашему командиру пришли бумаги, чтобы выводить нас еще в марте. Ему вообще пое… (безразлично). Потому что если нас убрать, нужно кого-нибудь сюда поставить. Потому что здесь все сразу снесут. Некого ставить. Батальон у нас понемногу рассыпается. Кто хочет съе… (убегает). Комбат у нас сказал: здесь одна дорога выезда. Пулемет есть, заряженный уже стоит, я выйду на дорогу и начну поливать, если съе… (бежать) будете".

Напомним

Разрешение на мародерство в Украине российским оккупантам дал лично путин, поэтому кражи во время войны не считаются преступлением и не наказываются. Об этом говорится в перехвате СБУ. Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".