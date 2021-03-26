Кулеба: є підстави вважати, що на вакцину Covishield йде цілеспрямована інформаційна атака

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“Я можу підтвердити, що критика вакцини Covishield є безпідставною, ми аналізували ці хвилі обвинувачень на адресу цієї вакцини, і в принципі є підстави вважати, що йдеться цілеспрямована інформаційна атака безпосередньо, саме на вакцину Covishield, яка відбувається у різних країнах світу”, — сказав Кулеба.

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Міністр подякував колегам з уряду Індії за те, що відбулось постачання першої партії вакцини до України.

“Ми вже б мали отримати і наступні партії, але дійсно наразі експорт вакцин Covishield з Індії поставлений на паузу. Не буду вдаватись до причин цього рішення, деякі з них є публічними, деякі є не публічними. Але факт є фактом, експорт вакцини Covishield поставлений на паузу, це стосується не лише України, але й інших країн світу, які купили цю вакцину”, — додав він.

Довідково

Цього тижня у ЗМІ з’явилась інформація по те, що Індія, ймовірно, відкладе поставки доз вакцин проти коронавірусу AstraZeneca.