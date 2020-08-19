Кулеба відвідає Херсонщину: говоритиме про туризм та інвестиції в регіоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр закордонних справ УКраїни Дмитро Кулеба здійснить поїздку до Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС, передає УНН.
“20-21 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на чолі делегації іноземних дипломатів здійснить поїздку до Херсонської області для презентації потенціалу регіону у галузях туризму, бізнесу та інвестицій”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до складу делегації увійшли близько 20 керівників іноземних дипломатичних місій та представництв міжнародних організацій в Україні.
“Дмитро Кулеба разом з іноземними дипломатами відвідають низку об’єктів у Херсонській області, зокрема, Виноробне господарство князя П.М.Трубецького, потужності ПАТ „Чумак“, яке є одним з найбільших підприємств харчової галузі в Україні, біосферний заповідник „Асканія-Нова“ ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, який входить до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО”, — відзначили у пресслужбі.
Додається, що у поїздці делегацію супроводжуватиме керівництво Херсонської ОДА, Торгово-промислової палати України, представники українського бізнесу.
Раніше Президент України Володимир Зеленський поставив завдання розробити заходи з підтримки культури та культурної спадщини, розвитку креативних індустрій і туризму в межах “Великого будівництва”.