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Кулеба: Україна вже де-факто реалізує ПДЧ щодо НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Україна вже де-факто реалізує План дій щодо членства в НАТО у вигляді річної національної програми. Про це сказав журналістам на полях форуму AEF міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Кулеба: Україна вже де-факто реалізує ПДЧ щодо НАТО

Цитата

“ПДЧ ми зараз реалізуємо, де-факто ми уже реалізуємо ПДЧ у вигляді Річних національних програм України-НАТО. Але ПДЧ є дуже важливим політичним сигналом, і ми працюємо над цим (його отриманням — ред.)”, — заявив Кулеба.

Деталі

Він нагадав про наближення низки важливих заходів в рамках Альянсу. Так, наступний саміт лідерів НАТО у Мадриді, після цього буде саміт у Литві.

“Ми безумовно працюємо над великими рішеннями, пов‘язаними з успіхом нашої євроатлантичної інтеграції”, — додав міністр.

Доповнення

Зазначимо, раніше глава МЗС після зустрічі Президента Володимира Зеленського з Генеральним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявив, що розуміння щодо часових рамок отримання Україню ПДЧ досі немає.

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