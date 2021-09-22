Кулеба: немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ НАТО

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“Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ, але це та відверта, і вона до речі дружня, розмова, яку ми маємо з НАТО про те, що інтеграція не може бути безкінечною”, — сказав міністр.

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Дипломат зауважив, що учасникам процесу потрібно більш практично і дипломатично підходити до цього питання, тому що “не може бути бескінечна інтеграція”.

“І НАТО і Україна переконані, що вони роблять один одного міцнішими, тому це абсолютно природній процес. І ми будемо продовжувати робити реформи, необхідні для євроатлантичної інтеграції”, — заявив він.

Кулеба також згадав, що Генсек Альянсу Йенс Столтенберг позитивно оцінив українські реформи та подякував Президенту України за дотримання курсу реформ.

“Але всі ми розуміємо, що є країни в Альянсі, не зацікавлені в українських реформах, але прикриваються цим аргументом для того, щоб стримувати євроатлантичну інтеграцію України. І ми повинні про це говорити”, — додав він.

Додамо

Раніше сьогодні у межах робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.