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Кулеба: нет понимания, когда Украина получит ПДЧ НАТО

Кулеба: нет понимания, когда Украина получит ПДЧ НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. После сегодняшней встречи Президента Владимира Зеленского с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом понимание относительно временных рамок получения Украиной ПДЧ пока нет. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн общения с журналистами, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ, но это тот откровенный, и он кстати дружелюбный, разговор, который мы имеем с НАТО о том, что интеграция не может быть бесконечной", - сказал министр.

Детали

Дипломат отметил, что участникам процесса нужно более практично и дипломатично подходить к этому вопросу, потому что "не может быть бесконечная интеграция".

"И НАТО и Украина убеждены, что они делают друг друга крепче, поэтому это абсолютно естественный процесс. И мы будем продолжать делать реформы, необходимые для евроатлантической интеграции", - заявил он.

Кулеба также вспомнил, что Генсек Альянса Йенс Столтенберг положительно оценил украинские реформы и поблагодарил Президента Украины за соблюдение курса реформ.

"Но все мы понимаем, что есть страны в Альянсе, которые не заинтересованы в украинских реформах, но прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины. И мы должны об этом говорить", - добавил он.

Добавим

Ранее сегодня в рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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