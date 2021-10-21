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Кулеба: Украина уже де-факто реализует ПДЧ по НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 октября. УНН. Украина уже де-факто реализует План действий по членству в НАТО в виде годовой национальной программы. Об этом сказал журналистам на полях форума AEF министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Кулеба: Украина уже де-факто реализует ПДЧ по НАТО

Цитата

“ПДЧ мы сейчас реализуем, де-факто мы уже реализуем ПДЧ в виде годовых национальных программ Украина-НАТО. Но ПДЧ является очень важным политическим сигналом, и мы работаем над этим (его получением — ред.)”, — заявил Кулеба.

Детали

Он напомнил о приближении ряда важных мероприятий в рамках Альянса. Так, следующий саммит лидеров НАТО в Мадриде, после этого будет саммит в Литве.

“Мы безусловно работаем над большими решениями, связанными с успехом нашей евроатлантической интеграции”, — добавил министр.

Дополнение

Отметим, ранее глава МИД после встречи Президента Владимира Зеленского с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что понимания относительно временных рамок получения Украиной ПДЧ пока нету.

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