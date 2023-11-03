Кулеба та гендиректор Rheinmetall обговорили оборонну співпрацю України та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Берліні зустрівся з генеральним директором німецького оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Про це він повідомив у соцмережі X, пише УНН.
Цитата
«Україна матиме більше зброї й боєприпасів, щоб захистити себе, цивільне населення та інфраструктуру від атак Росії. Ми обговорили шляхи подальшого зміцнення альянсу оборонної промисловості Німеччини та України», - написав Кулеба за підсумками зустрічі з Арміном Паппергером.
Деталі
Раніше Дмитро Кулеба зустрічався з головою німецького МЗС Анналеною Бербок, де подякував Німеччині за провідну роль у зміцненні потенціалу протиповітряної та протиракетної оборони України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Укроборонпром разом із німецькою Rheinmetall утворили спільне підприємство – Шмигаль