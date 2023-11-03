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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Кулеба и гендиректор Rheinmetall обсудили оборонное сотрудничество Украины и Германии

Киев • УНН

 • 133606 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с генеральным директором немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.

Кулеба и гендиректор Rheinmetall обсудили оборонное сотрудничество Украины и Германии

Цитата

«Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак россии. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса оборонной промышленности Германии и Украины», - написал Кулеба по итогам встречи с Армином Паппергером.

Детали

Ранее Дмитрий Кулеба встречался с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, где поблагодарил Германию за ведущую роль в укреплении потенциала противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

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