Кулеба и гендиректор Rheinmetall обсудили оборонное сотрудничество Украины и Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Берлине встретился с генеральным директором немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
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«Украина будет иметь больше оружия и боеприпасов, чтобы защитить себя, гражданское население и инфраструктуру от атак россии. Мы обсудили пути дальнейшего укрепления альянса оборонной промышленности Германии и Украины», - написал Кулеба по итогам встречи с Армином Паппергером.
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Ранее Дмитрий Кулеба встречался с главой немецкого МИД Анналеной Бербок, где поблагодарил Германию за ведущую роль в укреплении потенциала противовоздушной и противоракетной обороны Украины.
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